DHA İSTANBUL - (ek görüntülerle) İSTANBUL'DA ASAYİŞ OPERASYONU

* İstanbul\'da \"Yeditepe Huzur\" operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde şüpheliler ve şüpheli görülen araçlar tek tek arandı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul\'da \"Yeditepe Huzur\" adı altında asayiş denetimi yapıldı. İl genelinde 5 bin polisin katılımıyla 200 noktada yapılan denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişileri ve araçları aradı.

İstanbul genelinde 200 noktada saat 20.00\'de başlatılan asayiş denetimine, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz polisi ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katıldı. Operasyonda şüpheli görülenlerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda, araçların trafik kontrolleri de yapıldı.

ARAÇLAR VE KİŞİLER DİDİK DİDİK ARANDI

Mecidiyeköy ve Fatih\'te şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araç sürücülerine ve yolculara üst araması yapıldı. Durdurulan araçlar ise polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜLER

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(FATİH)

- Polis ekiplerinin asayiş uygulaması

- Aranan araçlar

- Polisin önlemi

- Trafik polislerinin incelemesi

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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(MECİDİYEKÖY)

-Kontrol noktasından genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polisin şüpheli araçları çevirmesi

-Durdurulan araçlardaki kişilerden detay görüntü

-Polislerin üst araması yapması

-Polislerin araçları araması

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Kişilere GBT yapılması

-Genel ve yakın detaylar



