DHA İSTANBUL - (ek görüntü ve bilgiyle) - SUUDİ BAŞSAVCI, İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER- Özden ATİK - Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ / İstanbul, DHA

İstanbul\'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Başsavcı Muceb, saat 11.00 sıralarında beraberindeki heyet ile birlikte protokol kapısından adliyeye giriş yaptı. Başsavcı İrfan Fidan ile Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb\'in görüşmesi başladı. Suudi Başsavcı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ile başsavcılık makam odasında görüşüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Başsavcı Muceb ve Suudi yetkililerin araçlarından görüntü

-Adliyeye girişleri

-Genel ve detaylar