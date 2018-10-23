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DHA İSTANBUL - (ek görüntü ve bilgiyle) - İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA  : 3 YARALI 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER İSTANBUL DHA İstanbul Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı

23 Ekim 2018 18:20

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER İSTANBUL DHA
İstanbul Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı.  Dava sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya gelen aile üyelerinde 3 kişi yaralandı.  Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda davası olan iki aile, duruşma sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya geldi. Kavgaya tutuşan iki aile üyesinden 3 kişi bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.  Kavgaya karışan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Çağlayan Adalet Sarayı\'ndan görüntü
Adalet Sarayı önündeki ambulanslar
Yaralının ambulansa alınması
Olay yerindeki polis ekipleri 
Genel ve detay görüntüler
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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