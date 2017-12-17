DHA İSTANBUL - (Ek görüntü ve bilgilerle) SUÇ MAKİNELERİ ÇEKMEKÖY'DE YAKALANDI

* Şüpheliler, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Haber-Kamera: Ramazam EĞRİ / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de, farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan üç kişiden ikisi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, Maltepe ve Çekmeköy\'de karıştıkları olaylar güvenlik kameralarına yansıdı. Çekmeköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çekmeköy ve çevre ilçelerde birçok silahlı gasp ve hırsızlık olayın karışan üç şüphelinin peşine düştü. Ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerden Murat A. ile Fırat K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı çalıntı otomobilde ve adreslerinde yapılan aramalarda; eldiven, tornavida, manivela, çalıntı araç anahtarları ve cep telefonu ele geçirildi. Murat A. ile Fırat K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Murat A.\'nın 47 suç kaydı ve 8 aranması, Fırat K.\'nın ise 23 suç kaydı ile 1 aranması olduğu öğrenildi. 3 şüphelinin Maltepe ve Çekmeköy\'deki hırsızlık olaylarını güvenlik kameraları kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki



GEÇİLEN GÖRÜNTÜ:

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-Maltepe ve Çekmeköy\'deki hırsızlıkların güvenlik kamera görüntüleri

17.12.2017 - 14.23 - Haber Kodu : 171217066