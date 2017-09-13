DHA İSTANBUL - (EK BİLGİYLE  YENİDEN) - THY'NİN YERLİ SİMULATÖR CİHAZI HİZMETE GİRDİ





Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)

THY\'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı\'nın katıldığı törenle hizmete girdi. Eğitim merkezinin açılışında bir ilk yaşandı ve Havelsan tarafından yapılan ve Türkiye\'nin ilk yerli malı simulatör cihazı da pilotların hizmetine sunuldu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, tören sırasında Atatürk Havalimanı\'nda 40 yıla yakın gazetecilik yapan Faik Kaptan\'ın, Doğan Haber Ajansı\'ndan (DHA) emekli olduğunu öğrenerek kendisini kürsüde konuşmaya çağırdı. Kaptan\'ın fotoğraf makinesini eline alan Aycı, onu konuşma yaparken de fotoğrafladı.

Atatürk Havalimanı yanında Florya sınırları için yapılan THY\'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi\'nin açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yeni simulatör cihazının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek artık seri imalat zamanının da geldiğini söyledi. İlker Aycı şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminden itibaren \"milli ve yerli sanayiyi geliştirme hamlesi\" başlatıldığını söyledi. Aycı, bunun savunma alanında taçlandırıldığını, aynı dönemde sivil havacılıkta da tarihi adımlar atıldığını belirtti. THY ile birlikte Türk sivil havacılığında inanılmaz bir büyüme yaşandığına dikkati çeken Aycı, bu gelişmelerin Türkiye\'yi dünyada farklı yerlere getirdiğini bildirdi.

Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sürekli \"milli, yerli ve değerli duruşun önemine dikkati çektiğini\" anımsatarak, HAVELSAN yetkililerinin de büyük bir cesaretle bu işleri sahiplenerek, projeyi yaptıklarını belirtti.

“Ülkemizi havacılık sektörünün merkezi durumuna getirecek üçüncü havalimanı ile birlikte, eğitimli uçuş ekibi ihtiyacında da ciddi bir artışın kaçınılmaz olacağı aşikârdır. Ülkemizin uçuş eğitiminde dışa bağımlılığını sonlandıran Uçuş Eğitim Merkezimiz ile uluslararası platformda rekabet gücümüzü ve dolayısıyla eğitim satışındaki payımızı artırarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda dünyanın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri olma hedefimize, açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni yerleşkemiz ile ilerliyoruz\" dedi.

AYCI, DHA\'DAN EMEKLİ OLAN FAİK KAPTAN\'I KÜRSÜYE DAVET ETTİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kürsüde konuşmasını tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı\'nda 40 yıla yakın gazetecilik yapan Faik Kaptan\'ın Doğan Haber Ajansı\'ndan (DHA) emekli olduğunu öğrendiğini belirterek, kendisini kürsüye davet etti. Faik Kaptan konuşmasında \" İlk simulatör cihazını Singapur Hava Yolları tesislerinde gördüm. Orada eğitim yapan THY pilotlarını gördüm. her ay sırayla Singapur\'a gidip eğitim aldıklarını öğrendim. Singapur\'dan dönünce de dönemin genel müdürü Cem Kozlu\'ya bir basın toplantısında sordum. Kendisi de yeni bir simulator cihazı alınacağını belirterek, \'Bunu 3 ay sonra söyleyecektim\' dedi. Bu gün ise kendimizin yaptığı simulatör merkezinin açılışını yapıyoruz. Mutluyum\" dedi.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada ise, “ Atatürk Havalimanı, Florya yerleşkesinde 1993 yılından beri uçuş eğitim hizmeti veren Türk Hava Yolları, yeni Uçuş Eğitim Merkezi yatırımıyla mevcutta 10 adet olan donanımlı uçuş simülatörü sayısını 14\'e, 58 olan sınıf sayısını ise 90\'a çıkarmış oldu. Temin aşamasındaki 10 adet simülatör ile kısa bir sürede 24 adet tam uçuş simülatörüne ulaşılması hedeflenmektedir. Yeni eğitim merkezi ile birlikte 1520 olan kişi kapasitesinde de yüzde 48\'lik bir artış gerçekleşti. Böylece yeni eğitim merkezinde aynı anda 2260 uçuş personeli eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek. İhalesi 22 Nisan 2016 tarihinde yapılan 55 bin 369,48 m2 yerleşke alanı içerisinde 26bin 500 m2 kapalı alana sahip merkezde, güç kaynağı dinamik UPS ile kesintisiz eğitim hizmeti sağlanırken; otomasyon sistemi ile akıllı bina konseptinde tüm - noktalar ve tüm cihazlar izlenebilir ve kontrol edilebilir duruma getirildi\" denildi.

SİMULATÖR NEDİR?

Pilotların uçuş eğitimlerinin önemli bir kısmını yaptıkları simülatörler, pilotlara gerçek uçaktaymış gibi eğitim sağlıyor. Simülatörler, gerçek uçağın birebir aynısı olan bir kokpit, dış dünyadaki görüntüleri aslına çok yakın uyarlayan bir gösterim sistemi, uçağın aerodinamik modelinin bulunduğu ve uçak sistemlerinin davranışlarını simüle eden ana simülasyon yazılımı gibi birçok alt-sistemlerden oluşuyor.

Görüntü Dökümü

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-THY FLİGHT akademi logosu görüntüsü

-Simulator cihazından görüntü

-THY yönetim kurulu başkanı İlker AYCI açıklaması

-Faik Kaptar ve İlker Aycı görütüsü

-Kurdale kesimi görüntüsü

-simulator içinden görüntü

-genel ve detay görüntü

