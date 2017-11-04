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DHA İSTANBUL -  (ek bilgiyle)  İSTANBUL'DA 'FETÖ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI,  Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

04 Kasım 2017 12:40

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI,  Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY\'nin İstanbul\'u 11 il olarak böldüğünü, Anadolu yakasını ise Kadıköy, Üsküdar ve Kartal olarak 3\'e böldüğünü ve bu illeride kendi arasında eyaletlere ayırdığını tespit etti.
TEM ekipleri, FETÖ\'nün 2004-2016 yılları arasında Kadıköy ili Bostancı, Erenköy, Moda ve Haydarpaşa eyalet yapılanmasıyla ilgili bu eyaletlerin sorumluları olduğu ve FETÖ\'ye finansal destek sağladığı iddia edilen 15 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI
Yapılan operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin isi yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 10 kişi sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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- Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi
- Araçlarla hastaneden ayrılmaları

04.11.2017 - 07.11 Haber Kodu : 171104010


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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