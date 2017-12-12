DHA İSTANBUL - (Ek bilgilerle)İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün sabaha karşı 57 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, eski İTO Başkanlarından Mehmet Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sanatçı Orhan Gencebay katıldı. Cenaze de taziyeleri Çağlar\'ın eşi Nilgün Çağlar, oğlu Mehmet Çağlar ve kızı Dilanur Çağlar kabul etti.

Cenaze töreni nedeniyle cami çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın koruma ekibinin yeni milli piyade tüfeği MPT 55\'i ilk defa kullandıkları görüldü.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Çağlar\'ın tabutunun üzerine Kabe örtüsü örtüldüğü görüldü. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Siyasette İbrahim kardeşimizle yola çıktık. Kendileri de sivil toplum örgütleri arasında en önemli kuruluşlardan biri olan İTO\'ya başkan oldu. İrtibatımız hiç kesilmedi. İnançlı bir kardeşimiz olduğuna münasebetlerimiz dolayısıyla inanıyoruz. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. İş dünyasına başsağlığı diliyorum. Ama biz sunu biliyoruz. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Asıl olan mümin olarak ölümle beraber yaşadığımızı bilmek, asıl olan bu... Tekrar tüm dostlarımıza başsağlığı diliyorum\" dedi.

“ERKEN KAYBETTİK\"

Eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım “Ticaret Odası Başkanı olarak iş dünyasına önemli hizmetleri bulunmuştur. Erken bir kayıp, ailesine baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin\" dedi.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem ise “İnsanlığa karşı hizmetlerinden dolayı çok saygı gören, bütün Anadolu\'nun, bütün Türkiye\'nin tanıdığı bir insan. Erken kaybettik. Bu acıyı içimde hissediyorum, üzülüyorum\" diye konuştu.

“BU VAKİTSİZ ÖLÜMÜ HEPİMİZİ ÇOK DERİNDEN ÜZDÜ\"

Ak Parti Genel başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal Çağlar\'ın cenazesine AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte geldi. Ünal kısa bir açıklama yaparak, “İbrahim Bey, partimizin kurucularından, değerli dostumuz ve AK Parti davasının neferlerinden birisiydi. Her şeyden önce dostumuzdu, güzel insandı. Bu vakitsiz ölümü hepimizi çok derinden üzdü. Ben buradan kendisine Allah\'tan rahmet diliyorum\" diye konuştu.

Yıldız ise, “Dürüst bir insandı, arkadaşımızdı, dostumuzdu. Örnek olabilecek çok fazla davranışta bulundu. Kurucu üyemize son görevimizi yapıyoruz\" dedi.

Çağlar kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Aile Kabristanı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Cenazeye gelenlerin görüntüsü

- Yıldırım ile röportaj

- Erdem ile röportaj

- Aziz Yıldırım\'ın görüntüsü

- Ünal ile röportaj

- Yıldız ile röportaj

- Başbakan Yıldırım\'ın camiye gelişi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın camiye gelişi

- Cenazeden görüntüler

- Tabutun camiden çıkışı

- Erdoğan\'ın camiden çıkışı

- Detaylar

