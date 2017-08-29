DHA İSTANBUL - (EK BİLGİLERLE) TAKSİM MEYDANI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ 

-Taksim Metro İstasyonunda kum torbalı önlem.
- Kuvvetli yağış etkili oluyor
Haber-Kamera Ersan SAN - İstanbul DHA
Meteoroloji\'nin uyarısının ardından İstanbul\'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı\'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.
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