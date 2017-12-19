DHA İSTANBUL - (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA “LÜKS TAKSİ" HİZMETİ BAŞLADI

Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, ilk “lüks taksi\"yi bu sabah yolcuların hizmetine sundu.

Yüzlerce taksiyle havalimanında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi artık lüks taksilerle daha konforlu hizmet vermeyi hedefliyor. Atatürk Havalimanı’nda ilk kez bugün hizmete sunulan lüks taksilerin, 8 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Lüks taksinin taksimetre ücreti ise normal ücretin iki katı.

Lüks taksi sahibi Lami As, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin talebine karşılık hizmete başladıkları söyleyerek, \"Müşterilerden talep var. Araçlarımız çoğalacak. Bizim ekmeğimizi elimizden alıyorlardı, biz de onlara karşılık bunu çıkardık ki önlerini keselim diye. Araç 8 yolcu taşıyabiliyor. Şoförle 9 kişi, 8+1 oluyor. Taksimetre bedeli normalinin iki katı. Üst segment ve iki aracın aldığı yolcu kadar yolcu alıyor. Yabancılar mesela iki ayrı arabaya bindiğinde sıkıntı oluyor. Arabalar birbirini kaybediyor ya da erken veya geç gitti sıkıntısı oluyor. Böyle ailece tek arabayla gidince rahat ediyorlar ve talep oluyor\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

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- Taksici ile röportaj



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Lüks taksinin havalimanında görüntüleri

-Taksiler ve lüks taksinin bekleyişi

-Lüks taksinin içinden görüntüler

-Lüks taksiyi merak edenlerin incelemesi

-Detaylar

