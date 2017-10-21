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DHA İSTANBUL - (ek bilgi ve görüntülerle) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 GENÇ KIZ ÖLDÜ 

Haber-Kamera: Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü

21 Ekim 2017 02:25

Haber-Kamera: Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü. Kazada aynı araçtaki 2 kişi de yaralandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR\'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki bir özel üniversitenin Gıda Teknolojisi öğrencileri Merve Oruç ile Ezgi Teomete hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı. 
Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü Orhan Dikmen ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yolun kesilmesi
-TIR\'ın görüntüsü
-Kaza yapan otomobil
-Ölen Merve Oruç\'un fotoğrafı
-Detaylar


 

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