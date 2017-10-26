DHA İSTANBUL - (ek aktüel görüntüler) ATAŞEHİR'DE GÖKDELENDE YANGIN

- Fenerbahçe Doğuş\'ta oynayan Luigi Datome de panik yaşayanlar arasındaydı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de bulunan rezidansın 12\'nci katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre sistem odasında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, rezidansın 12\'nci katında siyah dumanların yükselmesine neden oldu. Yangın nedeniyle rezidansta panik yaşandı. Akıllı söndürme sistemi devreye girerken, binadakiler tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye yangına müdahale etti. Dumandan etkilenenlere kapı önünde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangından etkilenenler arasında Fenerbahçe Doğuş\'ta oynayan Luigi Datome de yeraldı. Dışarıya çıkan Datome gazetecileri görünce uzaklaştı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Çok şükür bir can kaybımız yok. Patlamadan dolayı binayı yoğun duman sarıyor. Belediye ve itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı\" dedi.

Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ise, \"İtfaiye ekiplerimiz tüm katları kontrol ediyor. Tüm sakinleri tahliye edip ardından tekrar dönüşleri sağlanacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Tahliye edilenler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ambulansta müdahale edilenler

-Der ve Karamehmetoğlu\'nun açıklamaları

-Ağlayanlar

-Luigi Datome\'nin görüntüsü

-Detaylar



