DHA İSTANBUL - EĞİTİM-SEN ÜYELERİNDEN DARWİN'Lİ, MARX'LI, WEBER'Lİ EYLEM

Taner YENER - İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA

Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri üyesi bir grup, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Darwin, Marx ve Weber\'in fotoğraflanını taşıyan grup adına konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yaptığı değişikliklerle eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirdiğini öne sürerek, “TEOG\'u kaldırıp, yerine aşka bir sınav getirmeye çalışmak, iktidarın eğitimdeki başarısızlığının kanıtıdır.\" dedi.

Sultanahmet\'teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim-Sen İstanbul Şubesi üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, “Cihadın değil, bilimin müfredatını anlatacağız\" pankartını taşıdı. Darwin, Marx ve Weber\'in fotoğraflarını taşıyan grup, \'Laik eğitim, demokratik Türkiye\', \'Parasız eğitim istiyoruz\' şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan okudu. Aytekin , “2017-2018 eğitim öğretim yılı, başta öğrencilerimiz, öğretmenler, eğitim emekçileri ve veliler olmak üzere, ağır sorunlar ve saldırıların gölgesinde, her zamankinden daha zor koşullarda açılmaktadır. Bugün, toplumun tamamını ilgilendiren eğitim alanına yönelik çok yönlü saldırı ve tehditlerin yaşandığı, laik, bilimsel eğitim anlayışına açıkça meydan okunduğu yeni dönemin ilk günüdür. Kamuda ve eğitimde siyasi ve idari kararlarla hayata geçirilen hukuksuz ihraçlar, açığa almalar sendikal faaliyetler nedeniyle yaşanan sürgünler, bilime meydan okuyan yeni müfredat öğrencilerin yarış atı gibi sınavdan sınava koşturması, öğretmenlerin mülakat sınavı ile sözleşmeli istihdam edilerek güvencesiz çalışmaya mahkum edilmesi vb. sorunlar eğitimin zaten sorunlu olan eğitimin niteliğinin daha da kötüleşmesine neden olmaktadır.\" dedi.



“İKTİDARIN EĞİTİMDEKİ BAŞARISIZLIĞININ KANITI\"

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yaptığı değişikliklerle eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirdiğini öne süren Aydoğan, “Son olarak yeni müfredat ve TEOG üzerinden yürütülen tartışmalarda görüldüğü gibi, öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında eğitime somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine, eğitimde yaşanan kaosu derinleştirecek adımlar atılmaktadır. TEOG\'u kaldırıp, yerine aşka bir sınav getirmeye çalışmak, iktidarın eğitimdeki başarısızlığının kanıtıdır.\" dedi. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polisin milli eğitim önünde güvenlik önlemi

-Eylemcilerin pankart ve afişlerle bina önüne gelmesi

-Basın açıklaması

-Pankartlar, sloganlar

-Eylemcilerin taşıdıkları Darwin, Marx, Waber\'in fotoğrafları

-Genel görüntüler



