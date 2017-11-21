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DHA İSTANBUL - EDİRNEKAPI METROBÜS DURAĞINDA KAZA; 1 YARALI (2)

Ersan SAN / İstanbul DHA Edirnekapı Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüs aracına, metrobüs yolunda ilerleyen güvenlik şirketi denetleme aracı arkadan çarptı

21 Kasım 2017 00:13

Ersan SAN / İstanbul DHA
Edirnekapı Metrobüs Durağı\'nda yolcu almak için bekleyen metrobüs aracına, metrobüs yolunda ilerleyen güvenlik şirketi denetleme aracı arkadan çarptı. Kazada, denetleme aracının sürücüsü yaralandı. Metrobüs seferleri, Zincirlikuyu istikametinde bir süre yapılamadı.
Kaza, metrobüs yolu Edirnekapı Metrobüs durağında, saat 20.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinde seyir halindeki metrobüs aracı, Edirnekapı Metrobüs Durağında yolcu almak için durdu. Yine metrobüs yolunda ilerleyen, duraklardaki güvenlikçileri denetleyen şirket görevlilerine ait araç, sürücüsü Ferdi Özköse\'nin kontörlünden çıkıp duramayarak metrobüs aracına çarptı. Kazanın etkisiyle Ferdi Özköse aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özköse, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu istikametinde durdu. Kaza yapan aracın gelen çekiciyle kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler 
-Kaza yapan araç
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Yaşanan hareketlilik
-Ambulans
detaylar

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