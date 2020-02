DHA İSTANBUL - DÖRTLÜ ZİRVE İKİLİ GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN BAŞLAYACAK

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen \'Suriye\' konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya\'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğindeki zirve için öğlen saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü\'ne geldi.

Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Putin ve Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Zirvenin ortak toplantısı aile fotoğrafının ardından başlayacak. Zirvenin ardından liderlerin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ZİRVEDE YER ALAN HEYETLER

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor.

Rusya\'dan, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Danışmanı, Yuri Uşakov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşınin, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev katıldı. Fransa\'dan diplomatik danışman Be Philippe Etienne, Cumhurbakanının Suriye Özel Temsilcisi Be Françoıs Senemaud, askeri danışman Bernard Rogel, Fransa Ankara Büyükelçisi Be Charles Frıes, diplomatik danışman yardımcısı Aurelıen Lechevalıer katıldı. Almanya\'dan, sözcü, Steffan Seibert, başdanışman Jan Hecker, başdanışman yardımcısı Helen Winter, Cumhurbaşkanlığı Direktörü Peer Gebauer katılıyor.

ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ve Putin görüşmesinde ise Türk tarafından Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı. Rus heyetinden ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dmitry Peskov, devlet başkanı danışmanı Yuri Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerkhov yer aldı.

