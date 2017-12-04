DHA İSTANBUL - DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ...

-DURUŞMADA TRABZON JANDARMA İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ İFADE VERDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, Dink\'in Bakırköy\'deki ev ve işyerinde keşif yaptıkları iddia edilen dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz savunmasını yaptı. Her iki sanık da keşif iddialarını reddederek Coşkun Aydın\'ın yakalanması için çalışma yaptıklarını öne sürdüler.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, dönemin İstanbul İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıklardan eski Trabzon emniyet müdürü Reşat Altay\'ın yer aldığı 6 sanık duruşmada hazır bulundu.

\"HİÇ ALAKAM YOK\"

Duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nde görevli tutuksuz sanık Ergün Yorulmaz, Hrant Dink\'in Bakırköy\'deki evi ve işyerinde keşif yaptıkları iddiasına yönelik savunma yaptı. Trabzon\'dan İstanbul\'a Coşkun Aydın\'ın işlediği bir cinayetle ilgili çalışma yapmaları nedeniyle geldiklerini öne süren sanık Yorulmaz, Coşkun Aydın\'ın yakalanması için yardımcı olan şahıs Halit Sağlam ile 9 Ağustos\'ta Bakırköy\'de buluşup görüştüklerini anlattı. 14 Ağustos 2016\'da İstanbul\'dan Trabzon\'a dönerek göreve başladıklarını söyleyen sanık Yorulmaz, \"Kesinlikle Hrant Dink\'in iş yerine, evine gitmedik, keşifte bulunmadık. Benim uzaktan yakından hiçbir alakam yok. Cinayetle ilgili yargılanan kimseyle olay öncesi ve sonrasında ne bir görüşmem, ne de bir faaliyetim söz konusudur\" dedi.

\"COŞKUN AYDIN\'IN YAKALANMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPTIK\"

Daha sonra dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanık Gazi Günay savunmasını yaptı. Sanık Günay, İstanbul\'da bulundukları süre boyunca Coşkun Aydın\'ın yakalanmasına ilişkin çalışmalar yaptıklarını, hiçbir şekilde Hrant Dink\'in konutuna, Beyazadam Kitabevi\'ne keşif amaçlı gitmediklerini ileri sürdü. Günay, Dink cinayetini organize etmek amaçlı İstanbul\'a gelmeleri durumunda İstanbul\'daki hiçbir kurum ile iletişime geçmeyeceklerini de iddia etti. Günay\'ın sorgusu ardından duruşma yarına ertelendi.

