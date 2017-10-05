DHA İSTANBUL - DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevli sanık Veysel Şahin, o dönem komutanları olan sanık Albay Ali Öz\'ün baskısı nedeniyle yanıltıcı, inkar edici ifade verdiğini belirtti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nde görevli olan Veysel Şahin savunmasını yaptı. Yasin Hayal\'in akrabası Coşkun İğci\'nin kendisinin arkadaşı olduğunu ve kayıtlı haber elemanı olmadığını söyleyen Şahin, \"Coşkun İğci, 2006 Temmuz ya da Ağustos ayında beni arayarak görüşmek istedi. Unsur komutanım Okan Şimşek\'le beraber gittik. Okan Şimşek ve Coşkun İğci, o zaman ilk kez tanıştılar. İğci, bize eşinin akrabası olan Yasin Hayal\'in İstanbul\'da Agos\'ta çalışan Ermeni olan gazeteci Hrant Dink\'i öldürmek istediğini, İstanbul\'a gidip geldiğini, evi ve iş yeri çevresinde keşif yaptığını, silah aradığını ve kendisine silah bulması için 300 veya 500TL verdiğini söyledi\" dedi. Bu bilgiler üzerine Okan Şimşek\'in komutanları Metin Yıldız\'ı arayarak bilgiyi aktardığını ifade eden Şahin, eski Trabzon Jandarma İl Komutanı Ali Öz başkanlığında şube müdürleri, TİM komutanları ve unsur komutanlarının katıldığı toplantının yapıldığını, bu konunun toplantıda konuşulduğunu duyduğunu belirtti.

VERDİKLERİ BİLGİ CİDDİYE ALINMAMIŞ

Daha sonra Coşkun İğci\'nin kendisini bir kere daha aradığını ve görüştüklerini belirten sanık Şahin, \"Yasin Hayal\'in parasını iade ettiğini söyledi. Kendisine \'Böyle şeylerden uzak dur\' dedik. Bilgileri amirlere anlattığımız söyledik. Bundan sonra 22 Ocak 2007\'ye kadar bir daha görüşmedik\" dedi. Dink cinayetinin işlendiğini haberlerden öğrendiğini anlatan Şahin, yaptıkları araştıma sonunda cinayeti Yasin Hayal\'in işlemediğini netleştirdiklerini, ancak daha önce verdikleri bilginin şubede ciddiye alınmayarak işlem yapılmadığını öğrendiklerini ifade etti.

\"COŞKUN İĞCİ\'Yİ TEHDİT ETMEDİK\"

Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz\'ün, \"Coşkun İğci ile görüşün ve başka kimseye söyleyip söylemediğini öğrenin ve bize söylediğini kimseye söylemesin diye emir verdiğini\" de ileri süren Şahin, \"Biz de Coşkun İğci ile konuştuk. Kendisi bize söylediklerinin aramızda kalması gerektiğini söyledik. Bize \'akşam otogarda görüşelim\' dedi. Biz de gittik buluştuk. İğci, bunu kimseyle konuşmadığını söyledi. İğci\'yi tehdit etmedik. Bir kaç gün sonra gözaltına alındı. Bize söylediği bilgileri ifadesinde söylemiş. Bizimle düzenli görüşen bir haber elemanı gibi yansıtmaya çalışmış\" dedi.

\"KOMUTAN BASKI KURDU\"

Sanık Veysel Şahin, bu olaydan sonra Albay Ali Öz\'ün kendilerine \"Coşkun herşeyi anlatmış. Müfettiş gelecek. Coşkun İğci\'nin ifadesinde geçen herşeyi inkar edeceksiniz. Kesinlikle konuşmayacaksınız yoksa altından kalkamayız\" şeklinde baskı kurduğunu söyledi. Şahin, \"Gelen müfettişlere ve daha sonra İçişleri Bakanlığı müfettişlerine üzerimdeki baskı nedeniyle yanıltıcı, inkar edici ifade vermek zorunda kaldım. Çünkü ekmeğimle oynayabilirlerdi\" dedi.

\"TRABZON\'DAKİ DAVADA GERÇEKLERİ ANLATTIM\"

Müfettişlerin ayrılmasının ardından Ali Öz\'ün kendisine \"İstihbarattan kendi istediğinizle çıkıyorsunuz. Dilekçe verin dedi. Yazmak zorunda kaldım ve Burdur\'a atandım. Hakkımızda dava açıldı. İl jandarma komutanlığından ilişiğim kesilince üzerimdeki baskı kalktı. Okan Şimşek ile konuşup gerçekleri anlatma kararı aldık. Trabzon\'da açılan davada gerçekleri anlattım\" dedi. Sanık Okan Şimşek de üzerlerinde oluşturulan baskı nedeniyle bildiklerini anlatamadıklarını belirtti. Duruşma, yarına ertelendi.