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DHA İSTANBUL -  DEV GEMİ GEÇTİ, BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) İstanbul Boğazı'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki 'Scarabeo 9' adlı dev petrol arama platformu geçti

18 Eylül 2017 20:38

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
İstanbul Boğazı\'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki \'Scarabeo 9\' adlı dev petrol arama platformu geçti. Geçiş tamamlandıktan sonra transit gemi geçişine kapalı olan İstanbul Boğazı tekrar trafiğe açıldı.
Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, saat 06.30\'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Platformun boğazdan geçişinin ardından kapalı olan boğaz öğlenden sonra yeniden gemi trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Boğazdan geçen gemilerden genel ve yakın detaylar
-Gemilerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altından geçişi


 

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