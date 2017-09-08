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DHA İSTANBUL -  DENİZLERİMİZDE ÜRKÜTEN TABLO : AV BOYUTUNA ULAŞMADAN AVLANAN 10 TON BALIĞA DAHA EL KONULDU 

* Geçtimiz günlerde yapılan denetimlerde de tam 90 ton istavritin yasal boya ulaşamadan avlandığı ortaya çıkmıştı

08 Eylül 2017 18:29

* Geçtimiz günlerde yapılan denetimlerde de tam 90 ton istavritin yasal boya ulaşamadan avlandığı ortaya çıkmıştı. 

Erhan TEKTEN İstanbul DHA
İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denizlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı ekiplerin dün Gürpınar Su Ürünleri Hal\'inde yaptığı operasyonda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altındaki 770 kasa İstavrit ve 30 kasa Tekir\'e el konuldu. Yasalar gereği istavrit için yasal boy sınırı 13 cm, Tekir için ise 11 cm\'den uzun olması gerekiyor. Avcılık Kanunu\'na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kişiler hakkında ise çeşitli miktarlarda idari para cezaları uygulandı. El konulan 10 ton istavrit ve 390 kilogram tekir, Milli Emlak Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Daha önceki günlerde yapılan operasyonda da 90 ton istavrit ele geçirilmişti. 

Görüntü dökümü:
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-El konulan balıklar
-Kasalardan detaylar
-Depodan detaylar
-Operasyondan fotoğraflar
-Balıkların boyunu gösteren cetvelle çekilmiş fotoğrafları
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