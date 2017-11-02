DHA İSTANBUL - DEAŞ ÜYELERİ YANGINLAR ÖNCESİNDE BOMBALARI OTOMOBİLE TAŞIDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakan bombalı otomobille ilgili gözaltına alınan DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelinin, Esenyurt ve Arnavutköy\'deki evlerde yangın çıkartmadan önce evden bazı malzemeleri otomobile taşımasının kameralara yansıdığı o anlardan alınan fotoğraflar, yetkililer tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin malzemeleri otomobile taşıması fotoğrafı