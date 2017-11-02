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DHA İSTANBUL - DEAŞ ÜYELERİ YANGINLAR ÖNCESİNDE BOMBALARI OTOMOBİLE TAŞIDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakan bombalı otomobille ilgili gözaltına alınan DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelinin, Esenyurt ve Arnavutköy'deki evlerde yangın çıkartmadan

02 Kasım 2017 19:55

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakan bombalı otomobille ilgili gözaltına alınan DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelinin, Esenyurt ve Arnavutköy\'deki evlerde yangın çıkartmadan önce evden bazı malzemeleri otomobile taşımasının kameralara yansıdığı o anlardan alınan fotoğraflar, yetkililer tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin malzemeleri otomobile taşıması fotoğrafı

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