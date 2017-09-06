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DHA İSTANBUL - D-100'DE OTOMOBİLİN  AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIĞI AN KAMERA KAYDINDA

  * Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün kontrolünü kabettiği otomobilin büyük bir hızla yolu ayıran kaldırımı  aşması, yan yola savrulması görülüyor

06 Eylül 2017 16:11

 

* Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün kontrolünü kabettiği otomobilin büyük bir hızla yolu ayıran kaldırımı  aşması, yan yola savrulması görülüyor. 

İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Avcılar D-100 Karayolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bulunduğu yoldan yan yola savruldu, bu sırada aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yola devrildi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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- güvenlik kamerasından olay anı

- Otomobilin görüntüsü
- Devrilen direğin görüntüsü
- Trafikten görüntüler 

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