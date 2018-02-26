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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜNDE AZERBAYCAN VE ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANLARINDAN TEBRİK TELEFONU

  Haber: Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, DHA  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan doğum gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından da telefonla aranarak tebrik edildi

26 Şubat 2018 16:43


 
Haber: Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, DHA 
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan doğum gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından da telefonla aranarak tebrik edildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ardından da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü. Her iki liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle tebriklerini ilettikleri, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diledikleri kaydedildi.
 

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