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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü

25 Eylül 2017 00:01

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'yle telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Referandumun iptal edilmemesinin bölgede kaosu beraberinde getireceğine dikkati çeken iki lider, Irak\'ın toprak bütünlüğüne büyük önem atfettiklerini vurguladılar. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 4 Ekim\'de İran\'a yapacakları ziyarete de değinildi. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi\'nin Dördüncü Toplantısının da icra edileceği belirtildi.

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