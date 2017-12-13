DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısının ardından Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin bulunduğu konvoy Mabeyn Köşkü\'ne giriş yaptı. Erdoğan-Ruhani görüşmesi saat 18.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-Ruhani\'nin bulunduğu konvoyun girişi
-Görüşmeden görüntüler