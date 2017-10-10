DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; OSMAN ÇAKMAK VE UĞUR ÖZCAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere\'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Milli Takım\'ın teknik direktörü Uğur Özcan ve takım kaptanı Osman Çakmak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın telefonuyla gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Özcan\'ı ve Çakmak\'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakmak ile yaptığı konuşmada Türkiye\'ye döndüğünde takımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde ağırlayacağını söyledi.

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