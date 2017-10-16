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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Özgür EREN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın programlarında da sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahitliğini yaptı

16 Ekim 2017 00:32

Özgür EREN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan\'ın programlarında da sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu\'nun nikah şahitliğini yaptı.
Haliç Kongre Merkezi\'nde Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım da Kaptanoğlu\'nun nikah şahitleri arasında yer aldı.
Törene Ak Partili birçok isim de katıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Törenden fotoğraflar

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