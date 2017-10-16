DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Özgür EREN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan\'ın programlarında da sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu\'nun nikah şahitliğini yaptı.

Haliç Kongre Merkezi\'nde Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım da Kaptanoğlu\'nun nikah şahitleri arasında yer aldı.

Törene Ak Partili birçok isim de katıldı.

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-Törenden fotoğraflar