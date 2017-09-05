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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MYANMAR LİDERİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

  Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'ın lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü

05 Eylül 2017 15:11

 

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar\'ın lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar\'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bugün yaptığı görüşmede, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı. Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aung San Suu Çii\'nin, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını da ele aldıkları belirtildi. Türkiye\'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere Myanmar\'da yaşanan krizle ilgili olarak muhtelif liderlerle yaptığı görüşmelere de değindi.
 

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