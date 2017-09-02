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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZAKİSTAN, SENEGAL VE NİJERYA'NIN CUMHURBAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ 

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı vesilesiyle, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bugün telefonda görüştü

02 Eylül 2017 20:02

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı vesilesiyle, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderlerin ve halklarının bayramlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar\'daki insani krize çözüm bulunması için ortak çaba sarfetmenin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı dolayısıyla, arife günü ve dün de İslam ülkelerinden çeşitli liderlerle telefon görüşmeleri yapmıştı.

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