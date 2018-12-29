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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL ADAYLARINI AÇIKLIYOR (1)

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıklıyor

29 Aralık 2018 19:32

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıklıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu\'ndaki aday tanıtım toplantısında Erdoğan\'ın açıkladığı isimler şöyle:

- Adalar: Özlem Öztekin Vural 
- Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı 
- Ataşehir: İsmail Erdem 
- Avcılar: İbrahim Ulusoy 
- Bağcılar: Lokman Çağrıcı 
- Bahçelievler: Hakan Bahadır
- Bakırköy: Mehmet Umur 
- Başakşehir: Yasin Kartoğlu 
- Bayrampaşa: Atila Aydıner 
- Beykoz: Murat Aydın
- Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız 
- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal 
- Çatalca: Mesut Üner 
- Çekmeköy: Ahmet Poyraz 
- Esenler: Mehmet Tevfik Göksu 
- Esenyurt: Azmi Ekinci
- Eyüpsultan: Deniz Köken
- Fatih: Ergün Turan
- Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta 
- Güngören: Bünyamin Demir
- Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
- Kağıthane: Mevlüt Öztekin 
- Kartal: Ebubekir Taşyürek
- Küçükçekmece: Temel Karadeniz 
- Pendik: Ahmet Cin 
- Sancaktepe: Şeyma Döğücü 
- Sarıyer : Salih Bayraktar
- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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