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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Mabeyn Köşkü'nde kabul etti

01 Aralık 2017 21:26

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ı Mabeyn Köşkü\'nde kabul etti. 
Erdoğan, Ak Parti temsilcileri ile Mabeyn Köşkü\'nde basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının bitmesinin ardından Erdoğan, Başbakan Yıldırım\'ı kabul etti. 17.45 sıralarında başlayan ve 35 dakika süren görüşme sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-Ak Parti temsilcilerinin Mabeyn Köşkü\'nden ayrılması 
-Başbakan Yıldırım\'ın konvoyunun ayrılması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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