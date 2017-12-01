DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ı Mabeyn Köşkü\'nde kabul etti.

Erdoğan, Ak Parti temsilcileri ile Mabeyn Köşkü\'nde basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının bitmesinin ardından Erdoğan, Başbakan Yıldırım\'ı kabul etti. 17.45 sıralarında başlayan ve 35 dakika süren görüşme sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ak Parti temsilcilerinin Mabeyn Köşkü\'nden ayrılması

-Başbakan Yıldırım\'ın konvoyunun ayrılması

