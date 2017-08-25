DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HASDAL'DA YENİ EMNİYET KÜLLİYEMİZİ İNŞA EDECEĞİZ

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe\'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni\'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, \"Hasdal\'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz ve bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatımız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkana kavuşacak ve burası gerek büyüklüğü itibarıyla gerek ihtiyaca cevap verme noktasında, ihtiyaca göre bir projelendirmeyle gayet güzel bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak\" dedi.

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-erdoğan\'ın açıklaması