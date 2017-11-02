T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEŞİKTAŞ MAÇINI LOCADAN İZLİYOR

İSTANBUL DHA Beşiktaş'ın Monaco ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü haftada oynadığı maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi

02 Kasım 2017 00:48

İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ın Monaco ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü haftada oynadığı maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi. 
Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ethem Sancak ile birlikte izledi.
Öte yandan, mücadeleyi 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de statta izledi.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Cumhurbaşkanının fotoğrafları 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Beşiktaş MonacoUEFALigiGrubuCumhurbaşkanı ErdoğanParkCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGençlikSpor Bakanı Osman Aşık BakValisi VasipBüyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Beşiktaş Başkanı Fikret OrmanEthem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24