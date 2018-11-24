DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3 İLİN ADAYLARINI AÇIKLAMAYACAK

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İstanbul, Ankara ve İzmir\'in belediye başkanı adaylarını açıklamayacak. Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilecek olan AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı\'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 büyükşehir, 26 il belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Ancak Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir\'in adaylarını açıklamayacak. Bu illerin adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

YILDIRIM İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe akşamı Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. Edinilen bilgiye göre bu görüşmenin Cuma günü yapılması planlanıyordu. Erdoğan ile Yıldırım, cuma günü telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Binali Yıldırım telefon görüşmesinin ardından İstanbul\'dan Ankara\'ya gitti.



