DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN '12 DEV ADAM'I ZİYARET ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının antremanına sürpriz bir ziyarette bulundu. Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gören bir yakını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.30 sıralarında Avrasya Tünelini kullanarak Anadolu yakasına geçti. Erdoğan, yarın ki Rusya maçı öncesi son antremanlarını yapan 12 dev adama moral ziyaretinde bulundu. Ataşehir\'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena\'da aynı zamanda danışmanı olan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılanan Erdoğan\'ın antremanı izledi. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Erdoğan, daha sonra Karacaahmet mezarlığına geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanının konvoyunun Tıp Fakültesinden çıkışı

- Ateşehir\'e girişten genel görüntüler

- Ülker Arena\'nın ve önündeki Cumhurbaşkanlığı konvoyunun görüntüsü

