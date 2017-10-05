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DHA İSTANBUL - CİNAYETTEN SONRA ATEŞE VERİLEN  "O EV" 

  * Cinayet şüphelisi Türkiye'nin tanıdığı bir isim çıkmıştı

05 Ekim 2017 17:27

 

* Cinayet şüphelisi Türkiye\'nin tanıdığı bir isim çıkmıştı.

Haber / Kamera: İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA
Celal Doğancık\'ın boğularak öldürüldüğü ve ardından ateşe verilen Yunus Emre Mahallesi 1386 sokakta bulunuyor. 
Cinayetin işlediğini dairenin bulunduğu apartmanda oturanlardan biri, gece saat 02.00\'de çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin geldiğini ve yangın nedeniyle binayı tahliye ettiklerini anlattı. İsminin açıklanmasını istemeyen apartman sakini kadın, Doğancık\'ın yaklaşık 5 yıldır bu dairede kaldığını söyledi. 

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TÜRKİYE\'NİN TANIDIĞI BİR İSİM ÇIKMIŞTI.
DJ Celal Doğancık\'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Vezir Çatraş\'ın, Celal Doğancık\'ı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek işlediği belirlenmişti. Vezir Çatraş\'ın, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan kişi olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun köprüden geçtiği sırada yaşanan olayda Erdoğan aracını durdurarak müdahale etmiş, Çatraş intihar girişimini sonlandırmıştı. 


Görüntü dökümü:
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-Olayın meydana geldiği binadan detay görüntü
-Yangın çıkan dairenin dış kısmından görüntü
-Apartman sakini kadınla röportaj
-Detaylar
 

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