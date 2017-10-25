Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da tartıştığı 54 yaşındaki babasını göğsünden ve kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayfer Altun (32), ilk kez çıktığı hakim karşısında olay nedeniyle pişman olduğunu, babasını da çok özlediğini söyledi. Duruşma sonunda tekrar söz alan sanık Altun, babasının ölmediğini, mahkemeyi kandırdıklarını söyleyip neden içerde yattığını sordu. Hakimin “Babanı öldürdüğün iddiasıyla yargılanıyorsun?\" cevabı üzerine sanık Altun “O zaman ispatlayın, göstersinler\" dedi. Hakim bu kez “Cesedini mi getirelim?\" demesi üzerine sanık Altun da “Ölmüşse ölmüş ne yapalım. Yapacak bir şey yok\" diye cevap verdi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

DURUŞMAYA SANIK KATILDI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya \"Üstsoydan akrabayı kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Ayfer Altun hazır bulundu. Ayfer Altun, duruşmaya gelen evrakların okunduğu sırada oturduğu yerden “Konuşmak istiyorum\" demesi üzerine mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.



\"BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM, PİŞMANIM\"

Kimlik tespitinde tutuklanmadan önce bulaşıkçı olduğunu söyleyen sanık Ayfer Altun, olay gününü şöyle anlattı: “Benim imam nikâhlı yaşadığım Tolga\'dan çocuğum olacaktı. 1,5 aylık hamileydim. Ailem baskı yapınca çocuğumu aldırdım. Bu sebeple artık çocuğum olmuyor benim. Ailem evden çıkmama da izin vermiyordu. Ben bronşit hastasıyım. Babamla tartışmamızın nedeni sadece beni hastaneye götürmek istemesi değildi. Eşime dönerim korkusuyla beni evden çıkarmadığı için tartıştık önce. Tartışma esnasında bana saldırıp tokat attı. Ben de mutfağa gittim. Babam da peşimden geldi. Terlikle beni döveceğini söylüyordu. Ben de bu nedenle bıçakla ona 2 kez vurdum. Sonra ne oldu ona bilmiyorum. Babamı çok özlüyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım.\"



\"İLAÇ ALARAK İNTİHARA KALKIŞTIM\"

Savcılık ifadesinin okunmasın ardından söz verilen sanık Altun, babasının kendisini hastaneye yatırmak istemesi üzerine tartışma çıktığını söyleyerek, \" 5 ay kadar önce imam nikahlı eşimden ayrılınca ilaç alarak intihara kalkıştım. Bakırköy Hastanesi acil bölümünde bana müdahale yapıldı. Herhangi bir nedenle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi görmedim\" dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin savcılık ifadesinde akıl hastanesinde tedavi gördüğüne ilişkin beyanları olduğunu, bu nedenle müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasını talep etti.



AKIL HASTALIĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, ayrıca aynı hastanede sanık Altun\'un tedavi olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına hükmetti. Müşteki ve tanıkların da gelecek duruşmada dinlenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



\"BABAM ÖLMEDİ\"

Duruşma bittikten sonra sanık Ayfer Altun ile mahkeme başkanı arasında şu diyalog yaşandı:

Sanık:Madem ben deliydim beni niye üç kez evlendirdiler? 4 aydır içerdeyim. Neden?\"

Hakim:Babanı öldürdüğün iddiasıyla yargılanıyorsun.

Sanık:Babam ölmedi, nasıl öldüğünü düşünürsünüz, size yalan söylemişler. Sadece yaralandı. Psikolojimi bozdular. İlaç kullan kullan nereye kadar

Hakim: Baban öldü.

Sanık: O zaman ispatlayın.Göstersinler

Hakim: Cesedini mi getirelim?

Sanık: Ölmüşse ölmüş ne yapalım, yapacak bir şey yok.

Hakim: (jandarmaya) Sanığı götürebilirsiniz.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: Şüpheli Ayfer Altun, Bağcılar\'da 13 Haziran\'da tedavi olması için kendisini hastaneye yatırmak isteyen babası Şeyhmus Altun ile tartıştı. Ayfer Altun, babasına tokat vurdu, babası Şeyhmuz da kızı Ayfer\'e tokat attı. Bunun üzerine Ayfer Altun mutfaktan aldığı bıçağı babasının göğsüne ve kalbine sapladı. Şeyhmuz Altun hayatını kaybetti. Şüpheli Ayfer Altun\'un \"Üstsoydan akrabayı kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.