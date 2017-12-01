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DHA İSTANBUL - ÇİFÇİLERİN BORÇLARI 1 YIL ERTELENDİ

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla çiftçilerin borçları 1 yıl ertelendi

01 Aralık 2017 20:43

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatıyla çiftçilerin borçları 1 yıl ertelendi. 
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi. 80 bin çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörüldüğü bildirildi.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin de; borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı verdiği kaydedildi.
 

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