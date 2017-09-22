DHA İSTANBUL -  CHP'LİLERDEN "TOPBAŞ İSTİFA ETTİ" İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş,

\" Kadir Topbaş yakın çevresinde bulunan 3 arkadaşına \'Tayyip Bey benim beklememi istiyor. Biraz daha bekleyeceğim; ama 5 Ekim\'e kadar onlara süre veriyorum\' dedi \"

* CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,

\"Kadir Topbaş yönetiminin, AK Parti yönetiminin İstanbul\'u yönetemez noktaya gelmesinin dün bir örneğini yaşamış olduk\"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş\'ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası dün İBB Meclisi\'nde kabul edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, bugün bu konuyla ilgili CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ve CHP\'li Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Buradaki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Cemal Canpolat, \"Bugünkü basın toplantımızın nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde dün yaşanan krizle ilgilidir. Kadir Topbaş yönetiminin, AK Parti yönetiminin İstanbul\'u yönetemez noktaya gelmesinin dün bir örneğini yaşamış olduk. Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde 5 dosya daha önce Büyükşehir Belediyesi\'ne gelen dosyalardır. Bu dosyalar Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından reddedilmiştir. Bunların bir kısmı mahkemelere intikal etmiş; ama daha sonra AK Parti grubunun oylarıyla geçmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı teknik nedenlerden dolayı tekrar büyükşehir grubuna iade etmiştir. Dün iade edilen bu 5 dosya tartışılma yerine AK Parti grubu bir gün önceden Kadir Topbaş\'ın dışında belediye Meclis üyelerini arayarak Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı\'na davet ediyor. AK Parti Meclis üyelerini ararken yanlışlıkla bizim birkaç meclis üyemizi de arıyorlar. Konunun çok önemli olduğunu, Kadir Topbaş\'a rağmen toplanıp bu dosyaların geldiği gibi geri iade edilmesini söylüyorlar. Biz öyle öğrenmiş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi grubu net tavır koyarak bu yolsuzlukla iç içe olan dosyaları reddetmiştir\" diye konuştu.

\"İSTANBUL\'DA BELEDİYE BAŞKANI YOK\"

\"İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul\'da yönetilmiyor. İstanbul\'da Belediye Başkanı yok. İstanbul\'un kararları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vermiyor\" diyen Canpolat, \"Bu kavga ortaklar arasında kavgadır. Bu kavganın en büyüğü AKP\'nin daha önce birlikte yola çıktığı FETÖ kavgasıyla başlayan, bu kavganın rant kavgasına dönüştüğü bir kavgadır. Bu rantçılara karşı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediye Başkanları, İstanbul grup yönetimi, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları genel merkezimizle birlikte İstanbul halkının emeğini sonuna kadar savunacağız. Bu yolsuzlukların hesabını birlikte soracağız\" şeklinde konuştu.

YARGIYA TAŞINACAK

İl Başkanı Canpolat ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın vetosuna karşın Meclis\'ten geçen bu 5 dosya için mahkemeye gideceklerini söyledi.

İSTİFA İDDİASI...

Kadir Topbaş\'ın istifa ettiğini iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, \"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 gün önce 5 imar dosyasını geri yolladı. AKP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de geri gönderilen bu dosyaların üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan aynen meclise getirdi. Dün bu kriz artık su yüzüne çıktı. Çünkü Kadir Topbaş kendisine rağmen meclise bu dosyaların getirileceğini öğrenince İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin meclis toplantısına katılmadı. Eğer katılmış olsaydı kendisinin bypass edildiğini görücek ve kamuoyunun önünde istifa etmek zorunda kalacaktı. Dün AKP\'nin belediye meclis üyeleri hülle yaparak, yeterli sayı olmadığı halde bu dosyaları Kadir Topbaş\'ı bypass ederek geçirdiler. Kadir Topbaş bu 5 dosyanın kendisine rağmen geçirilmesi üzerine ABD\'de bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a istifa ettiği mesajını yolladı. Erdoğan bu bilgiyi aldıktan hemen sonra Kadir Topbaş\'a \'İstifa etmesin, beklesin, geliyorum\' talimatını verdi. Bunun üzerine Kadir Topbaş yakın çevresinde bulunan 3 arkadaşına \'Tayyip Bey benim beklememi istiyor. Biraz daha bekleyeceğim; ama 5 Ekim\'e kadar onlara süre veriyorum\' dedi. Kadir Topbaş böylece hem AKP grubuna hem AKP Genel Merkezi\'ne bir anlamda rest çekti\" dedi.

\"AKILALMAZ BİR UZLAŞMAZLIK SÖZ KONUSU\"

CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever de, \"3,5 yılın sonunda artık Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin Büyükşehir Meclis grubuyla, Belediye Başkanı arasında akılalmaz bir uzlaşmazlık söz konusudur. Ve bu, bütün belediye çalışmalarına da büyük ölçüde yansımıştır. Burada yapılan bütün imar hataları il başkanımızın nezaretinde kurduğumuz izleme komitesi tarafından incelenerek İstanbul\'a karşı işlenmiş suçların büyük bir bölümü yargıya taşınmıştır. 5 bin imar dosyasının içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizim yarısından fazlasında bizim ret oyumuz vardır\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısından detay

-Sırasıyla konuşmalar

-Genel ve detaylar

