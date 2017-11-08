DHA İSTANBUL - CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU STRASBOURG'A GİTTİ

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle birlikte Avrupa Konseyi üyeleri ile görüşme yapmak ve Avrupa Konseyi-Dünya Demokrasi Formu\'nun düzenlediği toplantıya katılmak üzere Strasbourg\'a gitti.

Türk Hava Yolları\'na ait uçakla, beraberindeki heyetle birlikte Ankara\'dan İstanbul\'a gelen Kılıçdaroğlu\'nu Atatürk Havalimanı\'nda partililer karşıladı. CHP lideri, THY ait uçakla saat 21.15\'de Zürih\'e hareket etti. Kılıçdaoğlu, Zürih\'ten Strasbourg\'a geçecek. Kılıçdaroğlu\'nun seyahati ile ilgili bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Sayın Genel Başkanımızla birlikte Avrupa Konseyi\'nde temaslar yapacağız. Avrupa Konseyi Genel Sekreteriyle ve komisyon başkanıyla, ayrıca oradaki Türk toplum temsilcileriyle görüşmelerimiz olacak. İlaveten Avrupa Konseyi Parlamenterler meclisinde sayın genel başkanımız popülizm konusunda bir konuşma yapacak gelecek soruları cevaplayacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kılıçdaroğlu vip salonuna giriş görüntüsü

-Kılıçdaroğlu yürüyüş görüntüsü

-Kılıçdaroğlu vip çıkış görüntüsü

-Öztürk Yılmaz röp

-Genel ve detay görüntü