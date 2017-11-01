DHA İSTANBUL - CEVİZLİBAĞ'DA ZİNCİRLEME KAZADA BİR OTOMOBİL METROBÜS YOLUNA UÇTU

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda, makas yaparak ilerleyen bir otomobil sürücüsünün geçmeye çalıştığı otomobile çarpmasının ardından kaza meydana geldi. Kazada, bir otomobil metrobüs yoluna girdi. Çelik halatta asılı kalan otomobildeki iş adamı ile yardımcısı yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ve yanındakiler, içinde içki şişeleri çıkan otomobili bırakarak kaçtı.

Kaza, D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii Topkapı yönünde meydana geldi. İddialara göre, 34 ZS 6541 plakalı otomobil sürücüsü, hızlı bir şekilde makas atarken geçmeye çalıştığı lüks otomobile çarparak kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, önünde ilerleyen 4 otomobile daha çarptı. Ters dönen otomobil bir kez daha ilk olarak çarptığı lüks otomobile vurdu. İş adamı Tuncay Yüksel\'in kullandığı lüks otomobil havalanarak metrobüs yoluna girdi. Otomobil çelik halat üzerinde asılı kalırken, Tuncay Yüksel direksiyon mahallinde sıkıştı.

Kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler, Yüksel\'in yanında bulunan yardımcısı Seyhan Atbakan\'ı otomobilden çıkardı. Tüm çabalara rağmen iş adamını sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, 61 yaşındaki iş adamı Tuncay Yüksel\'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İş adamının yardımcısı Seyhan Atbakan ise Samatya\'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ile yanındaki iki kişi otomobili olay yerinde terk ederek kaçtı. Kaza sonrası yapılan incelemede, otomobil içinde içki şişeleri bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yerdeki yaralılara 112 müdahalesi

- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Vatandaşlar, ile röp

- Polis ekiplerinin çalışması

- Trafikten görüntü

- Kazaya karışan araçlardan kopan parçalar

- Metrobüslerin tek şeritten verilmesi

- Araçların kaldırılması

- Genel ve detaylar

31.10.2017 - 23.23 Haber Kodu : 171031225

31.10.2017 - 22.51 Haber Kodu : 171031224

31.10.2017 - 21.56 Haber Kodu : 171031218

