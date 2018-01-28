DHA İSTANBUL - CELAL ADAN: AFRİN'DE TÜRK MİLLETİNİN VARLIĞININ DEVAMI NOKTASINDA BİR İRADE ORTAYA KONULMUŞTUR...

* MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan,

\"Afrin\'de Türk milletinin varlığının devamı noktasında bir irade ortaya konulmuştur. Afrin\'i ihmal ederseniz, sınırlarımızı ihmal ederseniz, İstanbul\'u da Ankara\'yı da koruyamazsınız. Dolayısıyla bugün Türk milleti Afrin\'de verilen mücadelenin yanında yer almalıdır\"

\"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) zaman zaman yaptığı özellikle yabancıların da yaptığı propagandaya denk ifadeleri milletimizi incitmektedir. Türkiye\'deki bütün aydınların, siyasilerin bu mücadelenin yanında olması gerekir\"

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTABUL DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayrampaşa İlçe Başkanlığı tarafından, 650 kadın üye için partiye katılım toplantısı düzenlendi. Bayrampaşa\'da bir otelde düzenlenen katılım törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Semih Yalçın\'ın yanı sıra

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile partililer katıldı.

\"AFRİNDE HER KESİMDEN İNSAN ASKERİMİZİ KUCAKLIYOR\"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan burada yaptığı konuşmasında Türkiye\'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, \"MHP kurulduğu günden bu güne memleket meselesi olduğunda hiç bir hesap yapmadan, bu milletin birliği için, geleceği için hayatını koyan bir siyasi geleneğe sahiptir. Geçmişte şehitler verdiğimiz günlerde tek hesap yapmadık. Tek hesabımız devletin yüceliği, milletin birliğidir\" diye konuştu. Adan, \'Zeytin Dalı\' operasyonuna ilişkin şunları söyledi: \" Üç, beş satılmış bugün bile Afrin\'de şehit verdiğimiz bu süreçte bile oradaki savaşa karşı çıkanlar var. Afrin Türk milletinin oksijen kaynağıdır. Afrin biterse, yok olursa oksijenimiz biter. Yaşama hakkımızı kaybederiz. Orada askerimiz şehit olurken, askerimizi suçlayan, aydın geçinenlere bakmayınız. Holdinglere, medyanın sahtekarlarına bakmayınız. Coğrafyamız yanıyor. Bugün medeni diye kendini ifade eden ülkeler Irak\'ı, Suriye\'yi yaktılar. Ahlaksızlıklara öncülük yaptılar. Sadece Irak\'ta Amerikalı askerlerin ırzına geçtiği 30-35 bin genç kız intihar etti. Ne iffet, ne namus tanıyorlar.Ama bugün Afrin\'de Türk askeri adalete öncülük yapıyor. Afrin\'de her kesimden insan askerimizi kucaklıyor. Geri dönüşler başladı Afrin\'de.\"

\"ÇOK KÖTÜ ŞEYLERE ŞAHİT OLUYORUZ\"

Celal Adan, salondan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'nde \"115 Hamile Çocuk\" iddialarına ilişkin de şunları söyledi: Bizim milletimizin hayatında kadın önemlidir. Bugün çok kötü şeylere şahit oluyoruz. 15 yaş altı çocukların hamileliğinden bahsediliyor. Gerçekten milletimize yakışmayan durumlardır. Devlet görevlilerinin biraz daha dikkatli çalışmasında, bu işleri takip etmesinde ve bunlara müsaade etmemesinde büyük yarar vardır.\"

\"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BU COĞRAFYAYA İHANET ETMİŞTİR\"

Adan, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, \"Yenikapı\'da başlayan milli birlik, beraberlik sürecinin İstanbul halkı tarafından anlaşıldığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Afrin\'de şehit verirken muhalefet partilerinin ve bir kısım aydının milletimizi inciten tutumunu protesto ediyoruz. Afrin\'de Türk milletinin varlığının devamı noktasında bir irade ortaya konulmuştur. Afrin\'i ihmal ederseniz, sınırlarımızı ihmal ederseniz, İstanbul\'u da Ankara\'yı da koruyamazsınız. Dolayısıyla bugün Türk milleti Afrin\'de verilen mücadelenin yanında yer almalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) zaman zaman yaptığı özellikle yabancıların da yaptığı propagandaya denk ifadeleri milletimizi incitmektedir. Türkiye\'deki bütün aydınların, siyasilerin bu mücadelenin yanında olması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu coğrafyaya ihanet etmiştir. PKK\'nın aynısı olan terör örgütüne silah vermeye devam etmektedir. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesinin sınırlarını NATO korur. Fakat kendileri \'NATO\'dan bağımsız sınırları koruyacağız\' diye birilerini silahlandırdıklarını ifade ettiler. Sonra bundan vazgeçtiler. En son ABD sözcüsü PKK\'ya nasıl yardım ettiklerini ifade etti. Büyük milletimize sesleniyorum. PKK\'ya silah verildiği bir dönemde milli birlik içinde devletin yanında yer almayacağız da ne zaman yer alacağız?\" ifadelerini kullandı.

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-Salondan detaylar

-Adan\'ın açıklamaları

-Üyelere rozet takılması

-Genel ve detaylar