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DHA İSTANBUL - ÇEKEMEKÖY'DE KAZA: 2 POLİS YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Çekmeköy'de kaza ihbarına gelen polis ekiplerine otomobilleriyle çarpan kişi ya da kişiler kaçtı

16 Kasım 2017 01:16

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Çekmeköy\'de kaza ihbarına gelen polis ekiplerine otomobilleriyle çarpan kişi ya da kişiler kaçtı. Yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Şile Yolu Taşdelen Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şile yolundaki bir kazanın ihbarını alan ekipler, olay yerine geldi. Araçtan inen polis memurları, kaza yerinde çalışma yapmaya başladı. Önündeki hafriyat kamyonunu sollayan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalışma yapan polislere çarptı. Plakası alınamayan otomobildeki kişi ya da kişiler, araçlarıyla kaçarak izlerini kaybettirdi.
Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından, yaralı iki polis memurunu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan polislerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak ve çarptıkları otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Kazaya karışan polis otosundan görüntü
-Polis otosunun parçalarından görüntü
-Ambulansın görüntüsü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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