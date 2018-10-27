DHA İSTANBUL -  ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

istanbul DHA
İstanbul'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüştü
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntü
27 Ekim 2018 14:51
istanbul DHA
İstanbul\'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüştü
Görüntü Dökümü:
--------
-Görüşmeden görüntü
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