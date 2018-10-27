T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -  ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

istanbul DHA İstanbul'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüştü Görüntü Dökümü: -------- -Görüşmeden görüntü  

27 Ekim 2018 14:51

istanbul DHA
İstanbul\'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüştü

Görüntü Dökümü:
--------
-Görüşmeden görüntü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbulSuriye Konulu Dörtlü ZirveDışişleri Bakanı MevlütRusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey LavrovDökümü Görüşmeden
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24