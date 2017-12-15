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DHA İSTANBUL - ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALARAK ÖLDÜRÜLEN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de dün iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmanın ortasında kalarak öldürülen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı

15 Aralık 2017 19:24

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Küçükçekmece\'de dün iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmanın ortasında kalarak öldürülen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı. Açıkgöz\'ün cenazesi ikindi namazından sonra oturduğu mahalledeki Merve Camii\'ne getirildi. Alınan helalliğin ve kılınan cenaze namazının ardında Emircan\'ın cenazesi evinin önüne getirildi. Bu sırada Emircan\'ın ailesi, okul arkadaşları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu. Emircan\'ın cenazesi alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze namazı
-Okul arkadaşlarının ağlaması
-Evin önüne getirilmesi
-Anne ve babasının görüntüsü
-Ağlayan komşular
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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