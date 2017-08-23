DHA İSTANBUL -  ÇAPKIN'IN AVUKATI  "GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ DELİL DİNLETECEĞİZ DURUŞMA KAPALI YAPILSIN" DEDİ

* Mahkeme avukatının bu talebini reddetti. İstanbul\'un Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın savunmasına başladı



Ümit TÜRK, İstanbulDHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılaması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmada Eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın savunma yapıyor. Çapkın, savunmasına başlamadan önce avukatı Fahrettin Kocagöz mahkemeye, görüntülü ve sesli delil dinleteceği gerekçesiyle duruşmanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme avukat Kocagöz\'ün bu talebini CMK\'nın 182 ve 206/2 a-b maddeleri gereğince reddine karar verdi. Duruşma Çapkın\'ın savunmasıyla devam ediyor.

