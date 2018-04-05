DHA İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE'DE HİDROJEN SİYANÜR DÖKÜLEN ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

* Boğaz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran basın mensupları ile belediye çalışanlarının yapılan kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Büyükçekmece Kamiloba Mevkii\'nde TEM otoyolu kenarındaki boş alana dökülen ve bölgede koyun ve tavukların ölümüne neden olan hidrojen siyanür maddesinin bulunduğu toprak kepçelerle kazılarak imha ediliyor.

Hidrojen siyanürün döküldüğü alanda dün görev yapan bir grup belediye çalışanı ile basın mensubu da \'boğaz yanması\' şikayetiyle başvurdukları hastanelerde, müşahede altına alındı.

Önceki gece meydana gelen olayda, AFAD ekipleri ile İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede dökülen kimyasal maddenin hidrojen siyanür olduğunu belirlemişti. Hidrojen siyanürün döküldüğü alan ve çevresinde dün başlayan temizleme çalışmaları bugün de devam etti. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bölgede hidrojen siyanürün yayıldığı alandaki toprak, kepçelerle kazıyarak imha edilmek üzere kamyonlara yükleniyor.

BOĞAZ YANMASI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDULAR

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri ile haber amaçlı alanda bulunan basın mensupları da dün \'Boğaz yanması\' şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Belediye görevlileri ve basın mensupları kontrol amaçlı olarak hastaneye yatırıldı. Geceyi hastanede geçiren 11 kişinin yapılan tahlilleri ve tetkikleri temiz çıktı.

HABER İÇİN GİDEN BASIN MENSUPLARI DA ETKİLENDİ

Geceyi hastanede geçiren gazetecilerden DHA muhabiri İhsan Yalçın, geceyi geçirdiği hastanede yaptığı açıklamada, \"Önceki gün Kamiloba Mevkii\'nde bir tankerden kimyasal madde boşaltıldığını öğrendik ve dün de onun haber takibi için olay yerine gittik. Biz, direk aracımızla girdik, çünkü bir güvenlik şeridi yoktu. Öyle bir şey olsaydı girmezdik. Girdikten sonra da nefes yoluyla kimyasal madde ile bir temas oldu. Boğazda yanma hissi nedeniyle hastaneye geldik. 24 saatlik müşahede altında kaldık. Tahlillerimiz temiz çıktı, birazdan taburcu olacağız\" dedi.

\"ÇOK YOĞUN BİR KOKU VARDI\"

Hastanede bulunan gazetecilerden Star ana haber kameramanı Zafer Karakaş ise \"Biz de olay yerine gittiğimizde çok yoğun bir koku vardı. Çok rahatsız olduk. Sonra güvenli bir bölgeye çıktık. Biraz boğaz yanması oldu. Muhabir arkadaşımızın ayağına da ayrıca bir çivi battı. Bunun üzerine hastaneye başvurduk. Bizi müşahede altına aldılar. Çok şükür temiz çıktık. Ancak keşke bölge bir güvenlik çemberine alınsaydı\" ifadelerini kullandı. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanların da hastanede gerekli kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

POLİS MOBESE KAMERALARINI TAKİBE ALDI

Öte yandan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Deri veya plastik yapımında da kullanılabilen hidrojen siyanürün bu sektörde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıktığı, bu atığı taşıyan tankerin de zehirli maddeyi yol kenarına döktüğü değerlendiriliyor. Polis ekipleri ise yol üzerindeki MOBESE kameralarını da inceliyor.

Görüntü Dökümü

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-Hidrojen siyanürün döküldüğü alan

-Kepçe ve iş makinaları

-Kirli toprağın kazınması

-Kamyonların taşıması

-Kimyasalın döküldüğü yol kenarı

-TEM Otoyolu kenarı

-Hastanede yatan basın mensupları

-DHA muhabiri İhsan Yalçın ile röp

-Kameraman Zafer karakaş ile röp

-Genel ve detaylar



