DHA İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE BARAJI YAKININDA CESET BULUNDU (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Büyükçekmece Baraj kapaklarının yakınlarında ceset bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Büyükçekmece Barajı civarından araştırma yapan kuş bilimciler, baraj kapakları yakınında bir ceset gördüklerini polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri ceset ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Cesedi görerek polise haber veren görgü tanığı Fikret Can, \"Kuşları gözlemlerim sayarım, kayıtlarını girerim. Bu amaçla bugün baraja geldim. Cesetle karşılaştım. 13.30 sıralarıydı, polise haber verdim. Polis geldi, ilgilendi. Erişkin olmayan bir erkek cesedi olarak tanımlayabilirim. 15 yaş civarı gibi algıladım. Eşyası sağa sola dağılmış, pantolonu çıkmış üstünden, nasıl çıkmış bilmiyorum. Sudan 10 metre kadar dışarıda, çimenlerin üzerinde.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.