DHA İSTANBUL - BÜYÜKADA DAVASI:  TANER KILIÇ'IN YURTDIŞI YASAĞININ KALDIRILMASI TALEBİNE RET

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA\'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" ve \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, üç ay önce tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı sanık Taner Kılıç\'ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 6\'ncı celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç, İlknur Üstün, Nejat Taştan, Veli Acu ve Günal Kurşun ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Uluslararası Af Örgütü\'nde temsilciler ve bazı yabancı elçiliklerin temsilcileri de izledi. Mahkeme Başkanı Adem Aygün, geçen celse sanık Taner Kılıç\'a ait dijital materyaller üzerinde ek bilirkişi raporu istenmesi için yazılan yazıya cevap gelmediğini tutanağa geçirdi.

Sanık Taner Kılıç\'ın avukatı Erkan Şenses, müvekkillerinin yargılandığı TCK 220/7. maddesiyle (Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme) ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin (AİHM) Abdülcelil İmret kararını anımsatarak, \"Türkiye kararında bu maddenin geniş ve orantısız yorumlanarak vatandaşlar tarafından öngörülemeyecek şekilde hükümler oluştuğu gerekçesiyle hak ihlali kararı verilmiştir. Bu kararın Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı\'ndan celbini talep ediyoruz\" diye konuştu.

Sanıklar Taner Kılıç ve Nalan Erkem\'in avukatı Murat Dinçer, \"Müvekkilin atılı suçla ilgili yoktur. Dosyaya sunduğumuz raporlarda Bylock olmadığı ve yönlendirme yapan programlar açık olduğu halde devlet kurumu olan siber suçlardan yeniden bu konuda rapor istenmiştir. Muhtemelen rapor beklenecektir. Ancak bu aşamada müvekkilin duruşmalardan vareste tutulmasını ve yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz\" dedi.

Sanık İlknur Üstün\'ün avukatı Oya Aydın ise \"Bu davanın soruşturması terör şube tarafından değil, bir gizli tanığın ihbarı ile Büyükada Savcılığı tarafından başlatılmıştır.Gizli tanığın beyanına göre de gizli şeyler konuşulduğu düşüncesiyle ihbarda bulunarak başlamış bir davadır. Dolayısıyla herhangi bir suç unsurunun olmadığı açığa çıkmıştır. Derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu. Diğer sanık avukatları da beraat talebinde bulundu. Bazı sanıkların avukatları da aramalarda ele geçirilen müvekkillerine ait özel eşyaların iadesini talep etti. Sanık Taner Kılıç da AİHM\'in Silahlı terör örgütü üyeliği maddesiyle ilgili Murat Işıkırık hakkındaki kararın mahkemeye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de Murat Işıkırık ve Abdülcelil İmret hakkında verilen Türkiye kararının Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı\'ndan istenmesine karar verdi. Taner Kılıç\'ın duruşmalardan vareste tutulmasına da hükmeden heyet, hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.



İDDİANAME

İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasının tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç\'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018\'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti. Kılıç, 15 Ağustos 2018\'de mahkemenin yaptığı aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edilmişti.

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