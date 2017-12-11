DHA İSTANBUL - BURAK YILMAZ'DAN KAZA AÇIKLAMASI

İSTANBUL, (DHA)

Trabzonspor\'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bugün İstanbul\'da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, \"Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Burak Yılmaz\'ın arşiv görüntleri

-Kazadan görüntü

-Görgü tanığıyla röp.

10.12.2017 - 16.33 Haber Kodu : 171210109

10.12.2017 - 12.29 Haber Kodu : 171210040