DHA İSTANBUL - BOSTANCI'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 17 YARALI

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TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BİROL KARACA EN SON BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

05 Kasım 2017 13:45

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BİROL KARACA EN SON BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ...

Haber  Ramazan EĞRİ  Kamera İstanbul  DHA
Bostancı\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Birol Karaca\'nın (30) düğünde oynarken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.  Bu sabah saatlerinde Balıkesir\'deki düğünden dönen midibüsün yaptığı kazada Birol Karaca (30) ve eşi Nejla Karaca (28) ile Osman Süt (5)  hayatını kaybetti. Birol Karaca\'nın katıldığı düğünde, çocuklarla oynarken çekilen son görüntüsü de de cep telefonu tarafından görüntülendi. Öte yandan hayatını kaybeden Osman Süt\'ün gelin ile çekilen fotoğrafı ile kazada yaralananların çekilen son karesi de fotoğrafa yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-Birol Karaca\'nın düğünde oynarken görüntüsü
-Ölen Osman Süt\'ün gelin ile çekilen fotoğrafı
-Kazada yaralananların midibüs içindeki fotoğrafı
-Genel ve detaylar  

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