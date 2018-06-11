T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BOŞ ARAZİDEKİ PLASTİK ATIKLAR ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - EYÜP'te boş bir arazide bulunan plastik atıkların alev almasıyla yangın çıktı

11 Haziran 2018 06:51

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - EYÜP\'te boş bir arazide bulunan plastik atıkların alev almasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bugün saat 02.00 sıralarında Eyüp Topçular Mahallesi\'ndeki boş araziye, atılan plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul\'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Soğutma çalışmasından görüntü
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CemilDHAEYÜPYangınBugünEyüp Topçular MahallesiRüzgârınGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Alevlerden
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24